Biographie

Basée à Las Vegas, la formation rock alternatif américaine Imagine Dragons apparaît en 2008 avec Speak to Me, premier d'une série de six maxis mettant en avant sa capacité à trousser avec style des hymnes taillés pour la radio et les stades et préfigurant un premier album de 2012, Night Visions. Porté par le single "Demons", ce premier recueil prend d'assaut les charts mondiaux pour de nombreux mois, générant une attente considérable à laquelle le groupe répond en 2015 avec un second effort, Smoke + Mirrors, confirmant sa popularité en se classant notamment en première place des classements américains et britanniques et ouvrant la voie à Evolve (2017) et Origins (2018), tous deux également couronnés d'un succès commercial considérable. © TiVo