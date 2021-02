Biographie

Née à Sevran en 1999, la chanteuse française d'origine marocaine Imen Es apparaît sur la scène pop-R&B à la fin des années 2010 avec le single "Attentat", publié sur le label Fulgu Records d'Abou Debeing dont elle constitue la première signature. Dès lors, Es enchaîne singles et collaborations, livrant notamment en 2019 les titres "Mayday" et "C'est mort" avec Abou Debeing, et publiant début 2020 son premier album studio sous la forme de Nos vies, gorgé de featurings signés Jul, Dadju, Alonzo ou Franglish et porté par le single "D'ennemi à bébé" en cinquième place des charts hexagonaux. © TiVo