Biographie

Née à Os (Norvège) en 1990 autour du multi-instrumentiste Abbath (Olve Eikemo) et du chanteur et guitariste Demonaz (Harald Nævdal), Immortal compte parmi les formations fondatrices du black metal scandinave. Suite à une paire de maxis et un premier opus, le groupe s'impose en 1993 avec Pure Holocaust, premier haut fait d'un projet alors dominé par la vision orthodoxe de Demonaz, mêlant blast beats assassins, riffs rêches et atmosphère tourmentée. Suite au départ de Demonaz en 1997, Abbath prend la barre et impose à son tour sa marque de fabrique sur des chefs-d'oeuvre tel que At the Heart of Winter (1999) avant de partir à son tour en solo pour repasser le baton à un Demonaz qui opère un retour à un black metal plus traditionnel en 2018 avec Northern Chaos Gods. © TiVo