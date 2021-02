Biographie

Chanteuse/compositrice/interprète britannique qui n’hésite pas à mélanger sonorités pop, electronica et rock pour former un style unique à mi-chemin entre Björk et Kate Bush. Imogen Jennifer Jane Heap, née en 1977 dans l’Essex, commence d’abord par étudier le piano, notamment les compositions classiques européennes. C’est ensuite pendant ses années en internat qu’elle découvre la pop alternative, le rock alternatif et l’electronica ; découvertes qui lui feront perdre l’envie de se lancer dans une carrière classique. C’est avec ce profond désir de percer dans la musique populaire qu’elle signe chez Almo Sounds en 1997, devenant une artiste solo professionnelle alors qu’elle n’est encore qu’adolescente. Son premier album, I Megaphone, sort en 1998 et révèle une jeune artiste fortement influencée par des chanteuses telles que Björk, Kate Bush et Annie Lennox. Le disque est, entre autre, produit par Guy Sigsworth avec lequel Imogen Heap forme ensuite le duo Frou Frou. Les deux artistes collaborent ensemble pour créer une musique aux atmosphères oniriques et électronique et signent un contrat chez Universal en 2001. L’année suivante, le duo publie l’album Details, porté par le single Breath In. C’est ensuite avec la chanson Let Go que Frou Frou obtient une certaine popularité. Cependant le projet prend rapidement fin et Heap retourne à ses activités en solo. Elle publie Speak for Yourself en 2005 qui lui vaut un franc succès notamment grâce aux chansons Hide & Seek et Goodnight and Go. Ellipse arrive ensuite en 2009 lui valant un Grammy Award. Elle commence ensuite à travailler sur son prochain opus à partir de 2011. Elle demande alors à ses fans de lui envoyer régulièrement des sons capturés dans leur vie de tous les jours. Ces différents enregistrements sont ensuite utilisés pour créer le single Lifeline. Heap choisit de publier à intervalles réguliers 13 titres, qui sont ensuite inclus sur son album Sparks qui voit le jour en 2014. © LG/Qobuz