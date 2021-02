Biographie

Sur le très touffu arbre généalogique du Metal, les suédois d'In Flames se trouvent à la bifurcation entre la scène Melodic Death Metal (dite "de Göteborg") et la scène Metalcore qui a fait tant d'émules dans les années 2000. Avec ses soli néo-classiques et ses arrangements dignes d'Iron Maiden, In Flames s'est extirpé de la scène Death Metal pour devenir l'un des leaders européens, en quête constante d'évolution. Si The Jester Race (1996) et Whoracle (1997) restent les travaux préférés des amateurs de Metal extrême, chacun des albums plus grand public publiés par le groupe depuis 2002 s'est classé dans les charts européens et In Flames a même été récompensé par trois Grammy Awards dans son pays d'origine. © TiVo