Biographie

Le groupe In This Moment est mené depuis 2005 par la chanteuse Maria Brink, étrange compromis entre Ozzy Osbourne et Wendy O. Williams des Plasmatics. In This Moment joue avec la démesure d'un metal hardcore d'inspiration gothique et gore. Si les débuts ont été modestes avec Beautiful Tragedy en 2007, le grand public a vite adhéré à l'univers somptueux du groupe véhiculé par ses concerts et ses vidéos. The Dream (2008) et A Star Crossed-Wasteland (2010) voient le nouveau phénomène progresser rapidement en notoriété. Blood en 2012 est quinzième au Billboard et numéro un du classement hard rock. In This Moment sort en novembre 2014 l'album Black Widow, dont la chanson « Sex Metal Barbie » décrit parfaitement l'exubérante Maria Brink. Une compilation (Rise of the Blood Legion) et trois années plus tard, le groupe se retrouve pour son sixième album, Ritual, le premier enregistré sans son batteur Tom Hane, qui a quitté le groupe en 2016 pour divergences créatives. Quelques mois plus tard, le groupe annonce déjà que le septième album, Mother, est en grande partie terminé. Il est toutefois gardé au chaud jusqu'en mars 2020, ce qui coïncide avec l'annonce d'une tournée commune avec Black Veil Brides. Ce disque contient quelques surprises de taille, comme la présence de Lzz Hale et Taylor Momsen, invitées à hurler sur une reprise de « We Will Rock You » de Queen, ainsi que deux relectures non moins surprenantes : « Fly Like an Eagle » du Steve Miller Band et « Into Dust » de Mazzy Star. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2020