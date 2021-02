Biographie

Le groupe anglais Incognito, mené depuis 1979 par le guitariste Jean-Paul Maunick, s'est imposé comme le fer de lance du courant acid jazz des années 1990 et du label Talkin' Loud de Gilles Peterson. Les musiciens issus du jazz fusion s'entourent de voix féminines et masculines pour proposer un mélange détonnant aux accents funk. Ainsi se succèdent au micro Carleen Anderson, Chaka Khan, Mario Biondi, Ursula Rucker, Imaani et d'autres interprètes au fil des albums. À son pic de popularité, Incognito invite Jocelyn Brown pour le tube « Always There » (1991, sur l'album Inside Life) et reprend « Don't You Worry 'Bout A Thing », de Stevie Wonder, sur Tribes, Vibes and Scribes (1992). Certains titres font l'objet de remixes de DJ. Toujours actif quatre décennies après ses débuts, le collectif aux nombreux changements de musiciens propose les albumsTales from the Beach (2008), Amplified Soul (2014) et In Search Of Better Days (2016). © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2016