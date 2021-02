Biographie

Marchant sur les traces de ses ainés californiens de Mr. Bungle, Faith No More et The Red Hot Chili Peppers, ce groupe, fondé en 1991, s'est imposé avec un mélange détonant de hip-hop, funk et metal. Puis, Incubus a choisi d'adoucir sa formule en incorporant des mélodies pop aux riffs rageurs. Avec Make Yourself (1999) et Morning View (2001), ils sont devenus l'un des groupes de rock alternatif des plus populaires des Etats-Unis, fédérant leur public autour de textes habiles et de messages progressistes. Après le succès de Light Grenades en 2006, Incubus se ménage une pause avant de revenir en 2011 avec If Not Now, When ?. La pause qui suivra en attendant l'album suivant sera encore plus longue, puisque c'est un gap de six ans qui sépare 8 de son prédécesseur. En 2020, le groupe amorce la préparation d'un nouveau disque avec la parution du single accrocheur « Our Love », qui se classe en 40e position du classement rock du Billboard. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2020