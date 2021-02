Biographie

Projet de pop folk venu du froid, Indians est le nom de baptême emprunté depuis 2011 par le songwriter et multi-instrumentiste danois Søren Løkke Juul. Très vite remarqué, il signe chez 4AD et publie son premier effort en janvier 2013 : Somewhere Else. © ©Copyright Music Story Eva Sauphie 2015