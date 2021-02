Biographie

Duo de musique folk rock originaire d’Atlanta en Géorgie, Indigo Girls est composé d’Amy Ray et d’Emily Saliers, qui se sont rencontrées sur les bancs de l’école avant de se décider à faire de la musique ensemble, dès 1985. Leur premier album, complètement autoproduit, voit le jour deux ans plus tard. Il s’intitule Strange Fire et permet aux deux jeunes femmes d’obtenir un contrat avec une maison de disques dès l’année suivante. C’est donc chez Epic, une écurie consciente du succès d’auteurs-compositeurs-interprètes féminins tels que Tracy Chapman, 10.000 Maniacs ou encore Suzanne Vega, que Indigo Girls va parvenir à s’épanouir pendant près de dix-huit ans, de 1988 à 2006, avant de signer un contrat pour cinq disques avec Hollywood Records, mais qui sera rompu après la sortie de l’unique Despite Our Differences en 2006. Revenant à l’indépendance, Indigo Girls continue de garnir sa discographie de multiples opus, tandis que Amy Ray et Emily Saliers produisent également des disques en solo et consacrent du temps à des causes politiques et environnementales. Dernier album en date des Indigo Girls, Look Long voit le jour en 2020. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020