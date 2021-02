Biographie

Un timbre de voix qui vous envoûte, un mélange d’Orient et d’Occident dans l’air qui vous fait voyager... Comment ne pas succomber au charme de la mystérieuse chanteuse Indila. Elle préserve son anonymat comme une malle cachant un trésor. Les informations sont rares à son sujet. Tout juste sait-on qu’elle s’appelle, dans le civil, Adila Sedraia. « Je suis une vraie Parisienne, née à Paris. Et une enfant du monde. Ma famille est d’origine algérienne, mais aussi cambodgienne, égyptienne et indienne. Mon deuxième prénom, Indila, vient d’ailleurs de mon amour incommensurable pour l’Inde » confit-elle pour la sortie de ce premier album sous son nom. A la question maintes fois posée par les journalistes « Quel âge avez-vous ? », elle répond : « J’ai l’âge que l’on me donne ». Ce que l’on connait d’elle, en revanche, ce sont ses nombreux featuring, notamment avec les rappeurs Nessbeal, Youssoupha (Dreamin), Soprano (Hiro), Youssoupha Rohff (Thug Mariage) ou encore Maître Gims, qui l’ont propulsée sur le devant de la scène. « Jusqu’à présent, je me complaisais dans l’ombre des rappeurs que j’accompagnais, cela me sécurisait « dit-elle. Dernière Danse, le premier single issu de Mini World s’est vu propulsé, le mois même de sa sortie, sur toutes les ondes, radios et télévisions, dans tous les charts. Il a été vu plus de 8 millions de fois sur Youtube en quelques jours. Le label Universal l’impose en janvier 2014 comme sa priorité. Elle se contente d’un laconique : « J'ai préservé mes rêves pour les partager avec vous, vous qui aimez ma musique, vous qui la vivez. C'est dans cet élan que je vous annonce que mon album est FINI. » Pour ce qui est définir sa musique, elle avoue volontiers ne pas avoir vraiment de règles. Son seul mot d'ordre : faire voyager d'émotions en émotions. Indila n'a donc aucun problème « à écrire, composer, improviser sur n'importe quel type de musique ou mélodie, tant que le voyage est là ». Et si certain ose la comparer à Edith Piaf, Indira prend la chose avec philosophie, n’est-elle pas un « pilier du grand patrimoine musical de la France ». Aujourd’hui, la jeune femme « espère que le voyage sera long » et c'est tout ce qu'on lui souhaite.