Biographie

La trance et la trance Goa en particulier sont depuis longtemps appréciées en Israël, de nombreux jeunes israéliens aimant aller se détendre sur les plages de l'ancienne colonie portugaise et s'adonner aux joies des free parties. Infected Mushroom est le plus brillant représentant de ce courant musical en Israël, et désormais l'un de ses groupes majeurs sur la scène mondiale. Infected Mushroom débute en 1999 avec The Gathering en tant que duo, avant de s'étoffer et de devenir un quatuor en 2004. La même année, Infected Mushroom quitte Haïfa pour s'établir à Los Angeles et sort IM the Supervisor. Avec Vicious Delicious en 2007, Infected Mushroom s'adjoint un cinquième membre et conforte sa réputation de groupe scénique. Legend of the Black Shawarma en 2009 contient une version revisitée du classique de The Doors « Riders on the Storm ». © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015