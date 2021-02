Biographie

C’est sans doute la chanteuse québécoise qui représente le mieux la douceur. Depuis son premier album, Ma petite m’amzelle de chemin (2011), Ingrid St-Pierre sait toucher droit au cœur avec des pièces au piano dotées de mélodies accrocheuses et d’une jolie candeur. Elle évolue dans la chanson pop délicate, dans la veine des sœurs Boulay ou encore d’Ariane Brunet. Ficelles, sa pièce sur l’alzheimer dédiée à sa grand-mère, a touché le Québec entier par sa sensibilité désarmante. Sa voix toujours juste et ses mots doux déploient des histoires émouvantes et pleines de lumière. Chez elle, ce sont les sentiments qui règnent. Avec Petite plage en 2018, elle est sortie de son registre aérien habituel pour dévoiler un côté plus pop et dansant.