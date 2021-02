Biographie

Le Jamaïcain Ini Kamoze mène une carrière en dents de scie jusqu'à l'explosion de « Here Comes the Hotstepper » en 1994. Ce titre de dancehall fusion figure sur la bande son du film Prêt-à-porter de Robert Altman et est numéro un aux Etats-Unis, numéro deux en France, et numéro quatre en Grande-Bretagne. Malgré un juteux contrat avec Warner concrétisé par Lyrical Gangsta (1995), ce hit n'a pas de suites. « Here Comes the Hotstepper » refait surface en 2013 via un remix de Yuksek pour une publicité de la marque Evian. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015