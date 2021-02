Biographie

Inna est une chanteuse roumaine d'electronic dance-pop proche des producteurs roumains Marcel Botezan, Radu Bolfea et Alexandru Barac. Elle débute sa carrière en 2008 avec le single "Hot" produit par Play & Win qui atteint le haut des charts lors de son lancement en Roumanie avant d'être diffusé au plan international en 2009. (Le morceau qui connaît un immense succès en Europe de l'Est fait également ses preuves dans le reste de l'Europe, notamment en Espagne et aux Pays-Bas.) C'est forte du succès international du single "Hot" que son premier album voit le jour. Produit par Play & Win, Hot propose les morceaux "Love", "Déjà Vu" et "Amazing". Deux ans plus tard, en 2011, elle sort son second album, I Am the Club Rocker. © Jason Birchmeier /TiVo