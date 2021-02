Biographie

Groupe formé à Kingston en 1968 par les frères Roger « Fatman » Lewis et Ian « Munty » Lewis, Inner Circle bénéficient à plein de la mode du reggae générée par le sillage de Bob Marley and the Wailers. Très populaires en Grande Bretagne avec Everything Is Great en 1979, Inner Circle vaut surtout pour la voix et la présence de Jacob Miller. Le décès accidentel de son chanteur en 1980 est un drame pour le groupe et les fans de reggae en général. La lignée disco/rock du groupe continue à séduire avec l'énorme tube « Bad Boys » en 1987. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015