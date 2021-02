Biographie

Née à Alost en 2008 autour de Lara Chedraoui (chant), Maarten Huygens (guitare), Raf De Mey (basse) et Brendan Corbey (batterie), la formation indie rock belge Intergalactic Lovers fait ses armes sur les tremplins rock régionaux avant de décrocher un premier succès avec le titre "Delay", annonçant un premier album studio publié en 2011 sous le titre Greetings & Salutations. En 2014, le groupe enfonce le clou avec le chaleureusement accueilli Little Heavy Burdens, contenant notamment le titre "Northern Rd." utilisé en 2015 comme générique de la série policière The Team, et participe à la bande originale du film Code 37 avant de s'atteler à la conception d'un troisième opus publié en 2017, Exhale. En 2018, le quatuor retrouve le chemin des bacs avec l'album en public Live at Ancienne Belgique. © TiVo