Biographie

Fille du chanteur et compositeur albanais Avni Mula, Inva Mula débute sa carrière de chanteuse comme choriste à l'Opéra national de Paris. La soprano colorature remporte des prix dans de nombreux concours internationaux lui ouvrant ainsi la voie d’une carrière internationale. Elle se produit sur de grandes scènes tels l’Opéra de Paris, le Staatsoper de Vienne mais aussi Bonn, Hambourg, Vérone, Los Angeles, Washington. Sa rencontre avec Riccardo Mutti est décisive. Sous sa direction, elle chante Nanetta (Falstaff), Gilda (Rigoletto), et bien sûr Violetta (La Traviata) lors de l’inauguration du nouveau théâtre de La Scala degli Arcimboldi et de nombreuses scènes mondiales (aux Chorégies d’Orange mais aussi à Tokyo, Vérone, Bilbao, Trieste ou Toronto). La soprano aux prouesses vocales étonnantes enchaîne les grands rôles des opéras en gardant une grande liberté de répertoire. En 1997, elle prête sa voix à l’exceptionnelle Diva du Cinquième Elément, film science-fiction de Luc Besson. Son interprétation du morceau de la Diva Dance et l’extrait d’Il Dolce Suono de Lucia di Lammermoor marquera durablement les esprits. © TDB/QOBUZ