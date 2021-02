Biographie

Formé à Sydney en 1977 autour des frère Andrew et Tim Fariss et du charismatique chanteur Michael Hutchence, le projet pop rock australien INXS rode sa formule dans les pubs avant d'entamer sa carrière discographique en 1980 avec un premier effort éponyme. Au fil des parutions, le succès rencontré par INXS monte en puissance, du succès de "Don't Change" (1982) et "Original Sin" (1984) à l'explosion mondiale de Kick, son sixième album de 1987 porté par pas moins de six singles dont l'inoxydable "Need You Tonight", initiant un chapelet de succès commerciaux et de tournées internationales jusqu'au suicide de Hutchence en 1997 dans le sillon de la sortie de Elegantly Wasted, mettant un point final à la période faste du groupe malgré la sortie de Switch en 2005 avec J.D. Fortune au chant. © TiVo