Biographie

Irene Cara Escalera est née le 18 mars 1959 dans le quartier du Bronx à New York. Elle débute par la comédie musicale, puis devient actrice de séries à la fin des années 1970. La chanteuse et actrice accède soudain à la célébrité en 1980 en incarnant le rôle principal du film Fame d'Alan Parker dont elle chante également la chanson titre. Sur cette lancée, Irene Cara sort en 1982 l'album Anyone Can See, loin de rencontrer le même succès. Si elle ne joue pas en 1982 dans le film Flashdance , Irene Cara en interprète le thème principal « Flashdance...What a Feeling » qui devient un succès planétaire. La même année, Irene Cara titre astucieusement son deuxième album What a Feelin'. Malgré son orientation disco et dance pop, le disque ne connaît qu'un succès relatif. Bien que produit par George Duke et la présence d'une flopée d'invité de prestige, Carasmatic en 1987 est un échec retentissant et signe pratiquement la fin de la carrière discographique de la chanteuse.