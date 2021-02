Biographie

Tragédienne grecque par excellence, elle est l'actrice fétiche de Cacoyannis (Électre, 1962 ; Zorba le Grec, 1964 ; Iphigénie, 1976). Chanteuse par engagement, elle grave un 45 tours avec des chansons de Mikis Théodorakis, alors qu'il est en prison (1968). Elle change de registre, en 1972, avec 666 des Aphrodite's Child, le groupe de Demis Roussos et de Vangelis Papathanassiou, où, dans un passage intitulé « l'Infini », elle crie, râle et soupire sur fond d'orgue, mimant un orgasme. Toujours avec Vangelis, elle enregistre un album, Odes, qui réunit des chansons traditionnelles (1980). Sa voix ample et solennelle s'y élève avec ferveur.