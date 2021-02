Biographie

Irma est une personnalité à la fois multiple et singulière qui tient sa force de son humilité. Forte de cette audace, elle entreprend de refaire son premier disque, d’abord confié au producteur New-Yorkais Henri Hirsch. Troublée par le résultat qu’elle juge trop commercial, elle réenregistre cet album à Paris. Bien lui en prend : sa personnalité affleure dans ses musiques et sa voix feutrée et singulière s’affirme. Elle enchaine alors les succès : sa chanson I Know fait un tube, et lui permet de publier un second album pensé et composé à New-York pour s’isoler du succès : Faces. Sa maturité, son exigence et son caractère sans artifices impressionnent déjà. Il faut dire qu’Irma est née sous une bonne étoile. Née au Cameroun en 1990, elle grandit dans un univers privilégié où la musique est partout : chorale de l’église, cours de piano, guitare. Mais la misère qu’elle côtoie la rend pugnace et elle compose à seulement treize ans le prophétique I Know , qui la propulsera sur le devant de la scène quelques années plus tard. En attendant le succès, la jeune fille continue ses brillantes études à Paris. Un après-midi où elle s’ennuie, elle se filme et poste sa reprise de Jacques Brel sur Youtube. Les internautes s’enflamment et My Major Company la contacte. Séduite par le concept de financement participatif, elle se prend au jeu. C’est un succès inouï qui l’attend, lui permettant ainsi d’enregistrer son premier album Letter to The Lord, puis Faces en 2014. Sa voix soul et parfaitement maitrisée assure la cohérence de cette jeune artiste au talent prometteur. ©TDB/QOBUZ