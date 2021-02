Biographie

Thérèse Coquerelle, ou Isabelle Aubret à la scène, est née à Lille le 27 juillet 1938. Brillante interprète des poèmes de Louis Aragon et des chansons de Jean Ferrat, Jacques Brel, Léo Ferré ou Leonard Cohen, elle a connu des débuts fulgurants suivis d'éclipses dues à des accidents et à l'ignorance des médias. La chanteuse de « Un premier amour » (Grand Prix de l'Eurovision en 1962) et de « Deux enfants au soleil », reconnue à travers le monde et comblée de récompenses, a continué d'enregistrer et d'arpenter les scènes avec un répertoire qui s'étend sur cinquante ans. Fidèle à un style engagé hérité de l'esprit Rive gauche, elle se distingue de la vogue yé-yé des années 1960 et chante aussi pour les enfants. En 1989, elle célèbre le bicentenaire de la Révolution française à travers un album et dix ans après, la capitale dans Parisabelle. Entre temps, elle reçoit des mains de François Mitterrand la légion d'honneur et sort l'album Coups de Coeur (1992), suivi de Changer le Monde (1997). Après l'album nostalgique Le Paradis des Musiciens (2001), Isabelle Aubret enregistre les chansons de Claude Lemesle dans 2006 et, trois ans plus tard, participe à la tournée Âge tendre et Têtes de bois. Le 3 octobre 2016, elle fait ses adieux sur la scène de l'Olympia à Paris, quelques jours après la sortie de l'album Allons Enfants. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016