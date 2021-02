Biographie

Avec sa voix à la fois douce et puissante, Isabelle Boulay règne sur les radios de la francophonie depuis la fin des années '90. C'est son deuxième album, « États d'amour » en 1998, qui la propulse au rang de superstar, avec des chansons devenues aujourd'hui des classiques, dont « Je t'oublierai, je t'oublierai » et « Le saule ». Cet album marque aussi le début d'un genre nouveau, où l'on intègre des accents folk et country à la pop québécoise. L'influence country se fera entendre encore davantage sur son album de 2007, « De retour à la source », où l'on retrouve l'immense succès « Entre Matane et Bâton-Rouge ». D'un album à l'autre, la popularité d'Isabelle Boulay ne s'est jamais démentie et sa cote d'amour auprès du public reste toujours aussi présente.