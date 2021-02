Biographie

Compositeur japonais expert en synthétiseurs et pionnier de la musique électronique, Isao Tomita (1932-2016) a dressé un pont entre la musique classique et contemporaine d'une part et les développements modernes de l'electro. À partir des années 1970, sous l'influence de Wendy Carlos et à l'aide du synthétiseur Moog, il connaît la notoriété par ses interprétations d'oeuvres de compositeurs classiques et des concerts en forme d'installations sonores à grand spectacle. Ses albums, inspirés de Claude Debussy (Snowflakes Are Dancing, 1974), Modeeste Moussorgski, Igor Stravinsky ou Gustav Holst (The Planets, 1976), attirent le grand public mais passent de mode. Tomita regagne l'intérêt des mélomanes par des compositions personnelles dont la symphonie Tale of Genji (1998), d'après le célèbre conte traditionnel. Cette oeuvre jouée avec un orchestre symphonique et des musiciens de la tradition japonaise montre sa volonté de réunir ses deux cultures musicales. Reconnu comme un précurseur de la musique électronique et sa diffusion vers un large auditoire, Isao Tomita décède le 5 mai 2016 à l'âge de 84 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016