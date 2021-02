Biographie

Véritable icône du reggae roots, Israel Vibration est l’un de ces groupes à qui trois décennies n’auront pas suffi à émousser une once de talent ou la moindre prestation scénique. Perpétuant la tradition des harmonies vocales des 70’s, les chanteurs s’appuient depuis bon nombre d’années sur une renommée internationale qui s’étend des Etats-Unis à l’Asie, en passant par l’Europe où le groupe est particulièrement reconnu. Sans jamais s’écarter de sa route, Israel Vibration a permis de faire briller l’aura de la musique jamaïcaine dans le monde entier, symbole d’une revanche victorieuse sur l’adversité, et continue aujourd’hui encore de brandir avec énergie l’étendard d'un reggae conscient et spirituel. © ©Copyright Music Story 2015