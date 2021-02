Biographie

Membre du groupe dansant NG La Banda entre 1988 et 1992, Issac Delgado entame ensuite une prolifique et populaire carrière solo dominée par les albums El Chevere de la Salsa y el Caballero del Son (1994), Otra Idea (1997) et Malecon (2001). En 2006, le chanteur cubain profite d'une tournée mexicaine pour s'exiler de l'autre côté de la frontière. Depuis la Floride, il continue de livrer des cartes postales épicées répondant aux doux noms de En Primera Plana (2007) ou L-O-V-E, hommage à Nat King Cole, en 2010. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015