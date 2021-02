Biographie

ItaloBrothers ne sont ni frères ni Italiens, mais bien un trio dance allemand. Leur nom est en fait le reflet de l'état d'esprit qu'ils veulent faire passer dans leur musique. Italo pour la joie de vivre italienne, Brothers pour l'amitié fraternelle qui lie les trois membres du groupe. ItaloBrothers débute en 2005 avec « The Moon » et le remix de « Ready for Love » de Cascada en 2006. Après avoir fait ses preuves en Allemagne et en Europe du Nord avec sa dance joyeuse, IaloBrothers est fin prêt pour le succès international avec « My Life Is a Party » à l'été 2012. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015