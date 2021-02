Biographie

Le violoniste israelo-américain Itzakh Perlman, né en 1945, a commencé tout très tôt : à jouer du violon (sans professeur d’abord puis au Conservatoire de Tel Aviv), à donner des concerts à dix ans, à s’inscrire à la Juilliard peu après, à être invité au prestigieux Ed Sullivan Show de la télévision états-unienne où il partageait la vedette avec les Rolling Stones, à faire ses débuts à Carnegie Hall à dix-huit ans… hélas aussi, c’est dès l’âge de quatre ans qu’il contractait une poliomyélite qui l’a laissé handicapé à vie, de sorte qu’il donne encore et toujours ses concerts assis, mais devant un public qui finit toujours debout d’enthousiasme.Depuis ses premiers succès internationaux, il n’a cessé de se produire partout, partout et encore partout, autant dans les salles les plus prestigieuses que devant des publics plus confidentiels ou défavorisés. Son répertoire s’étend de A à Z, en passant par J pour le jazz, R pour le rock puisqu’il même a enregistré avec Billy Joel, K pour Klezmer, F pour musique de film – La Liste de Schindler, en particulier –, naturellement C puisque c’est un chambriste de tout premier plan aux côtés de Yo Yo Ma, Zukerman, Stern, Temirkanov et mille autres ; et même la lettre B puisque, du haut de sa voix de basse, il s’est parfois fait plaisir en apparaissant sur scène aux côtés de Domingo ou Pavarotti dans des petits rôles de caractère tels que le geôlier dans Tosca. Sa discographie couvre plus ou moins tout ce qu’il est possible de jouer, et même parfois ce qui semble impossible, qu’il joue avec une apparente facilité déconcertante.En plus de son calendrier de concertiste, Perlman n’oublie jamais qu’il a eu la chance de bénéficier d’un superbe enseignement, de sorte qu’il se consacre volontiers à donner des cours autant dans des conservatoires de renommée mondiale – Juilliard, Brooklyn – que dans des structures de format amical et impromptu : le véritable artiste complet, y compris dans son intarissable générosité. (SM/Qobuz)