Biographie

Chef d'orchestre et compositeur hongrois, Iván Fischer est né le 20 janvier 1951 à Budapest dans une famille musicienne juive (trois membres de sa famille sont également chefs d'orchestre : son père Sándor, son frère Ádám et son cousin György). Il étudie le piano, le violon puis le violoncelle (de 1965 à 1970), et enfin la direction d'orchestre, à Vienne d'abord auprès de Hans Swarowsky (1971-1974), ensuite à Salzbourg où il suit les cours d'interprétation de musique baroque de Nikolaus Harnoncourt qui en fait son assistant en 1977 à l'Opéra de Zurich. En 1976, il remporte le Concours de la Fondation Rupert de Londres. D'abord invité à diriger des orchestres londoniens (BBC Symphony, et le London Symphony Orchestra avec lequel il effectue une tournée mondiale en 1982, remplaçant au pied levé Claudio Abbado), Iván Fischer se rend en 1983 aux États-Unis pour diriger un cycle Brahms avec l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles. En cette même année, il fonde avec Zoltán Kocsis l'Orchestre du Festival de Budapest devenu en 1992 une formation permanente dont il demeure encore aujourd'hui le directeur artistique après lui avoir forgé une réputation internationale d'excellence. L'orchestre est invité dans les salles et aux manifestations les plus prestigieuses : Salzbourg, Vienne, festivals de Lucerne ou de Montreux, Tonhalle de Zurich, New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Montréal, Tokyo, Théâtre des Champs-Elysées de Paris, Berlin, Munich, BBC Proms de Londres, Rome, Amsterdam, Madrid, Prague, entre autres. De grands noms ont déjà été invités par l'orchestre : Sir Georg Solti (qui a été chef honoraire invité jusqu'à sa mort en 1997), Yehudi Menuhin, Kurt Sanderling, Eliahu Inbal, Charles Dutoit, Gidon Kremer, Sándor Végh, András Schiff, Heinz Holliger, Agnes Baltsa, Ida Haendel, Martha Argerich, Hildegard Behrens, Yuri Bashmet, Rudolf Barshaï, Kiri Te Kanawa, Radu Lupu, Thomas Zehetmair, Vadim Repin, Helen Donath, Richard Goode, notamment. Avec son chef, l'orchestre s'est particulièrement illustré dans des enregistrements consacrés aux oeuvres de Bartok (Grammophon Award 1998 pour Le mandarin merveilleux), Kodaly et Dvorak. En 2006, il reçoit le Prix Kossuth, la plus haute distinction culturelle hongroise dans le domaine de la littérature et des arts.Iván Fischer dirige, en tant que chef invité, les plus illustres phalanges internationales. À la suite de Louis Langrée, il a été nommé directeur musical de l'Opéra national de Lyon entre 2001 et 2003 ; son Ariane à Naxos reçut le prix de la "meilleure production d'opéra de l'année" décerné par l'Association des critiques musicaux français. En 2006, il fait ses débuts au Festival d'opéra de Glyndebourne avec une nouvelle production de Cosi fan tutte. Après avoir été durant sept ans chef invité principal du Cincinatti Symphony Orchestra, il succède à Leonard Slatkin comme directeur musical de l'Orchestre Symphonique de Washington (de 2008 à 2010). En 2012 il est nommé pour trois ans chef principal du Konzerthausorchester de Berlin.Son répertoire, d'une grande variété, embrasse tous les styles musicaux (du baroque à la musique moderne et contemporaine en passant par l'opéra). Ses concerts étant toujours un succès, il est très apprécié du milieu musical et bénéficie auprès du public d'une cote de popularité encore jamais démentie. Les compositions de Ivan Fischer sont généralement écrites pour petites formations (voix ou/et instruments) comme Spinoza-Vertalingen pour soprano et ensemble de chambre sur un texte de Spinoza, joué aux Pays-Bas et en Hongrie. Il a également composé Zigeunerlied pour choeur de femmes sur un texte de Goethe et d'autres ouvrages pour choeur d'enfants. Son oeuvre Eine Deutsch-Jiddische Kantate sur des textes yiddish est donnée assez souvent aux Etats-Unis, Pays-Bas, en Allemagne, Autriche et Suisse.Après avoir enregistré pour Philips, Iván Fischer collabore aujourd'hui avec Channel Classics Records.