Iveta Apkalna
Albums
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L'amour et la mort : Œuvres pour orgue de Widor, Saint-Saëns, Bizet & Fauré
Iveta Apkalna
2011
Bach & Glass: Works for Organ
Iveta Apkalna
2015
Living Concert Series: Die neue Orgel der Philharmonie Mercatorhalle Duisburg
Iveta Apkalna
2013
Bach: Schafe können sicher weiden
Iveta Apkalna
2020
Iveta Apkalna plays...
Iveta Apkalna
2015
Widor & Vierne (Iveta Apkalna at the Weiwuying Concert Hall)
Iveta Apkalna
2020
Prima volta (Schuke Organ, Philharmonie, Luxembourg)
Iveta Apkalna
2012
Saint-Saëns:Symphony No.3 Poulenc:Organ Concerto-Live
Iveta Apkalna
2020
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Iveta Apkalna