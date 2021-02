Biographie

Israel Kamakawiwo'ole, aussi appelé Bruddah Iz ou simplement Iz, est le musicien hawaien le plus réputé internationalement. Cet imposant personnage décédé en 1997 reste connu pour son medley « Over the Rainbow/What a Wonderful World » et l'album Facing Future (1993). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015