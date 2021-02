Biographie

Artiste engagé et homme de scène, J.B. Lenoir n'a eu qu'une très courte carrière. Arrivé en 1949 à Chicago (Illinois), il connaît le succès en 1954 avec le titre « Mama Talk to Your Daughter ». Il rencontre aussi la censure et les ennuis la même année pour le controversé « Eisenhower Blues ». J.B. Lenoir traverse ensuite une période sombre où il est obligé d'abandonner en partie la musique pour survivre avec des petits boulots. Willie Dixon lui vient en aide en 1963 pour l'enregistrement de Alabama Blues. J.B. Lenoir décède le 29 avril 1967 des suites d'un accident de voiture. En 2003, sa vie fait l'objet du film de Wim Wenders The Soul of a Man dans la série The Blues orchestrée par Martin Scorsese. Ses enregistrements essentiels se trouvent sur la compilation The Parrot Antholoy sortie en 2007.