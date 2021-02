Biographie

Né José Álvaro Osorio Balvin en 1985, le chanteur colombien J Balvin s'impose sur la scène urbaine latina au début des années 2010 avec les singles "Yo te lo dije" et "Mi gente" et une série d'albums plusieurs fois platine tels que La Familia (2012). Décidé à briser la barrière du marché américain dans sa langue natale et à y installer le genre reggaeton, Balvin multiplie les collaborations, de "Sin compromiso" en 2011 avec Jowell & Randy, à "Con cultura" en 2019 avec l'Espagnole Rosalía en passant par "Ay vamos" (avec Nicky Jam et French Montana) ou "Sensualidad" avec Prince Royce, DJ Luian et Mambo Kingz, et classe tous ses albums dans le Top 100 américain à partir de Energía (2016), y décrochant une neuvième place avec Colores en 2020. © TiVo