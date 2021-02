Biographie

Né Jermaine Lamarr Cole en Allemagne en 1985, le rappeur américain J. Cole fait ses premiers pas discographiques avec The Come Up Mixtape, Vol. 1, suivi par l'album autoproduit The Blow Up en 2007 avant de voir ses efforts pour entrer en contact avec l'équipe de Jay-Z porter leurs fruits, débouchant sur un featuring sur le Blueprint 3 du patron de Roc Nation. Signé sur le label, le MC livre son premier effort officiel en 2011 sous la forme de Cole World : The Sideline Story, entamant une série de publications de plus en plus remarquées et régnant sur les charts à l'instar de 2014 Forest Hills Drive (2014) ou KOD (2018). © TiVo