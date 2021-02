Biographie

De son vrai nom Momodou Jallow (né à Londres le 27 mai 1995), le rappeur britannique d'origine gambienne J Hus connaît une adolescence difficile marquée par deux séjours en prison, avant de se tourner vers la musique. Après plusieurs réalisations indépendantes dont le remarqué « Dem Boy Paigon », il collabore en 2015 avec MoStack et sort le titre « Lean & Bop » qui cumule plus de dix millions de vues sur les plateformes d'écoute. La même année suit la mixtape The 15th Day. L'année suivante, plusieurs de ses titres sont nommés aux MOBO Awards et l'un d'eux, « Solo One » est intégré la bande originale du film Brotherhood de Noel Clarke. Sorti en 2017, le titre « Did You See » se classe n°9 des ventes et rapporte à J Hus son premier disque de platine. Au mois de mai de la même année paraît son premier album Common Sense, qui se classe n°6. Un an après sort l'EP Big Spang. Arrêté en juin 2018 pour port d'arme blanche, J Hus retourne en prison pour huit mois, tandis que sort sa collaboration au titre « Disaster »? du rappeur Dave. Libéré de prison en avril 2019, il fait une apparition surprise au concert londonien de Drake. La même année, son titre « Daily Puppy » se classe n°45. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019