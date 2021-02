Biographie

Batteur et pianiste de jazz américain né à Chicago (Illinois) le 9 août 1942, Jack DeJohnette a accompagné au cours d'une longue carrière une multitude d'artistes dont John Coltrane, Miles Davis, Keith Jarrett ou Gary Peacock. On le retrouve entre autres sur le classique de Miles Davis, Bitches Brew (1969). Mais il n'est pas qu'un homme de l'ombre : il enregistre aussi pour le label allemand ECM des albums en tant que leader, jouant des clivages allant de la fusion comme sur Sorcery (1974), le free jazz ou les musiques latines, comme sur Music We Are (2009). En 2014, il retrouve ses anciens partenaires de l'AACM (Association for the Advancement of Creative Musicians), Muhal Richard Abrams, Roscoe Mitchell et Henry Threadgill, pour l'album live Made in Chicago. L'année suivant In Movement (2016) le voit oeuvrer à la tête d'un quartette idéal comprenant Larry Grenadier, John Medeski et John Scofield. Hudson (2017) est son trente-huitième album en leader. © ©Copyright Music Story Frédéric Neff 2017