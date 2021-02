Biographie

Chanteur, producteur et multi-instrumentiste basé à Londres, Jack Garratt convoque guitare électrique, boîtes à rythmes, claviers et un falsetto façon R&B au service d'une electropop prête pour les dancefloors. Il n'a pas encore vingt ans quand il commence à expérimenter et affiner ses techniques de production sur son ordinateur portable, et un single voit le jour en 2014, "I Couldn't Want You Anyway". Ce dernier rencontrant un succès certain sur internet, notamment en Angleterre, Garratt se voit proposer quelques festivals et livre un premier maxi la même année, Remnants. Creusant la veine électronique de ses premiers travaux avec une attention toute particulière à leur impact émotionnel, il livre son second maxi en 2015, Synesthesiac, suivi par son premier album en 2016, Phase, porté par le single "Worry". © TiVo