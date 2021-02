Biographie

Jackman Thomas Harlow, alias Jack Harlow, voit le jour le 13 mars 1998 à Louisville dans le Kentucky. Il grandit en en écoutant des artistes aussi divers et variés que Eminem, Drake, Jay-Z, Lil Wayne, OutKast, Paul Wall, Willie Nelson, Johnny Cash, Hall and Oates, ou encore Jesse McCartney. En 2011, il publie sa première mixtape autoproduite, intitulée Extra Credit, suivie d’une autre trois ans plus tard, Finally Handsome, toujours autoproduite. En 2015, c’est au tour d’un EP de voir le jour : The Handsome Harlow précède ainsi de quelques mois une nouvelle mixtape, 18, publiée à peine un mois après sa sortie de l’université et qui lui permet notamment d’obtenir la première partie de Vince Staples. Entre 2017 et 2019, alors qu’il a déménagé à Atlanta où il travaille dans une cafétéria pour arrondir ses fins de mois, trois nouvelles mixtapes sont publiées : Gazebo en 2017, Loose en 2018, sur laquelle apparaissent notamment CyHi the Prynce, K Camp, ou encore 2forwOyNE, puis Confetti en 2019. Il connaît un succès inattendu au début de l’année 2020 grâce à l’utilisation massive de son single « Whats Poppin » sur la plateforme TikTok. En mars 2020, un deuxième EP du nom de Sweet Action paraît, annonciateur d’un premier véritable album studio, qui sort à la toute fin de la même année. Thats What They All Say abrite entre autres des collaborations avec Lil Baby, Big Sean, Chris Brown, Adam Levine, EST Gee, Bryson Tiller, DaBaby, Tory Lanez ou encore Lil Wayne. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020