Biographie

En collaboration avec de vieux copains, Jack Johnson produit un documentaire sur le surf intitulé Thicker Than Water, dans lequel Johnson apparaît comme un caméraman talentueux et un chanteur/compositeur bourgeonnant. Une démo attire ensuite l'oreille du bras droit de Ben Harper, J.P. Plunier, qui produit Brushfire Fairytales à l'hiver 2001. Le deuxième travail de Johnson, On and On, apparaît en 2003. Un troisième album, In Between Dreams, arrive en 2005 et rate de peu la première place au hit-parade des albums du Billboard. Avec sa bande originale pour Curious George, un de ses albums devient N°1 pour la première fois. Un sixième opus, Sleep Through the Static, suit en 2008. © MacKenzie Wilson /TiVo