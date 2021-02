Biographie

Jack Ü naît en 2013 de l'association de deux DJ superstars, les Américains Skrillex et Diplo. Le premier s'est imposé au plus haut niveau de la musique électronique depuis le début des années 2010 après avoir mené carrière dans le post-hardcore en tant que chanteur du groupe From First to Last. Ce passé rock alimente son style unique entre stridences punkoïdes et rythmiques dubstep. Son alter-ego, Diplo, est lui, issu du rap et a fait ses classes en produisant des artistes de la scène R&B et hip-hop tels que Beyoncé, Usher, Snoop Dogg ou encore Chris Brown. Il est également à l'origine du projet dancehall Major Lazer. Skrillex et Diplo livrent en 2015 leur premier album : Skrillex & Diplo Present Jack Ü, un concentré énergisant d'EDM, accueillant de nombreux featurings, parmi lesquels Kiesza, Justin Bieber, Missy Elliott, Fly Boi Keno ou encore AlunaGeorge. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2019