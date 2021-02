Biographie

Née à Harlem en 1981, la chanteuse et pianiste américaine Alicia Augello Cook, alias Alicia Keys, fait son apparition sur la scène R&B internationale en 2001 avec Songs in A Minor, premier opus très remarqué, emmené par le single "Fallin'" et sa reprise du "How Come You Don't Call Me" de Prince. En 2003, Keys réitère l'exploit avec The Diary of Alicia Keys et, devenue l'une des grandes figures de sa génération dans sa catégorie aux côtés de D'Angelo ou Norah Jones, livre dès lors ses travaux à un rythme moins prononcé tout en restant présente sur la scène musicale, multipliant les collaborations comme sur "Another Way to Die" avec Jack White en 2008 et livrant en 2016 son sixième opus en quinze ans. © TiVo