Biographie

The Jackson 5 sont l'un des plus gros phénomènes pop du début des années 70. Leur style contagieux de pop-soul funky marque une rupture définitive avec le son Motown mièvre et élégant, tout à fait approprié à la jeunesse du groupe et à l'aube d'une nouvelle décennie. Cette jeunesse, associée au raz-de-marée marketing qui se développe autour d'eux, leur vaut inévitablement l'étiquette de bubblegum. Mais le groupe, particulièrement le chanteur principal Michael, est bien plus talentueux qu'on aurait pu le présager. Des carrières en solo et une surexposition affaiblissent petit à petit The Jackson 5, mais le meilleur de leur musique continue à être considéré comme la pop/R&B grand public la plus vibrante de leur époque. © Steve Huey /TiVo