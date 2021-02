Biographie

Né en 1948, l'auteur-compositeur-interprète américain Jackson Browne incarne, avec d'autres artistes folk comme Joni Mitchell ou James Taylor, la quintessence de l'esprit du Laurel Canyon, point de rencontre de toute la scène hippie de Los Angeles des années 60. C'est la douceur du vent chaud de la Californie du sud qui souffle sur ses premiers efforts, de son premier album éponyme en 1972 et son single "Doctor My Eyes" à Running On Empty (1977) en passant par l'influent Late For The Sky (1974) ou For Everyman (1973). Une orientation protest-song plus amère dans les années 80 lui vaut un rétrécissement de son public, mais il opère un retour en grâce dès 1993 avec I'm Alive et livre dès lors des albums toujours très attendus par ses fans. © Olivier Duboc /TiVo