Biographie

Dans les années 1950, Jacqueline François incarné l'image de la chanteuse française à l'étranger avec son grand succès « Mademoiselle de Paris » et nombre d'autres titres : « C'est le printemps », « Main dans la main » (en duo avec son mari Henri Decker), « Tu n'peux pas t'figurer », « Les Lavandières du Portugal », etc. La chanteuse distinguée, qui a fait la transition entre Renée Lebas et Edith Piaf, s'est éteinte dans l'anonymat le 7 mars 2009. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015