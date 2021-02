Biographie

Né à Paris en 1943, le chanteur, compositeur et comédien français Jacques Dutronc entame sa carrière musicale au sein d'une poignée de formations et en écrivant des chansons pour d'autres artistes comme Françoise Hardy (qu'il épouse en 1981) avant de s'imposer sous son nom dès le milieu des années 60, en pleine vague yéyé. Propulsé par un chapelet de tubes publiés chez Vogue et bénéficiant de la plume de Jacques Lanzmann, parmi lesquels Les Cactus, J'aime les filles, La Maison près de la fontaine ou encore Il est cinq heures, Paris s'éveille, Dutronc s'impose comme l'une des grandes figures pop de sa génération et trace sa route jusque dans le nouveau millénaire, participant au projet Les Vieilles canailles aux côtés d'Eddy Mitchell et Johnny Hallyday, dont une captation live est publiée en 2019. © TiVo