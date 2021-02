Biographie

Né dans une famille judéo-germanique de musiciens professionnels, violoncelliste, Jacques Offenbach joue en trio dans les bars de Cologne avec ses frère et soeur, dès l'âge de 9 ans. Cinq ans plus tard, on le reçoit dans les salons parisiens en compagnie de Franz Liszt ou d'Anton Rubinstein. Il donne des leçons et se lance dans le vaudeville. Marié à une Française, père de cinq enfants, naturalisé français en 1860, fait chevalier de la Légion d'honneur, il fera triompher ses opérettes, de Louis-Philippe à la IIIe République, menant une vie de riche bourgeois. Après la guerre de 1870, il prend la direction du Théâtre de la Gaîté, fait faillite. Une tournée aux Etats-Unis, en 1876, le remet en selle. Dès lors, il ne pense qu'aux « Contes d'Hoffmann ». Il meurt d'une crise cardiaque. © ©Copyright Music Story Music Story 2015