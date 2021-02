Biographie

Icône de la dance-pop des années 1990 au Québec, Jacynthe n’avait pas à rougir aux côtés de ses consœurs américaines de l’époque, Britney Spears ou Christina Aguilera. Plusieurs singles de son premier album, I Got What It Takes, se sont hissés au sommet des palmarès canadiens, dont le ver d'oreille Give It Up, une reprise de KC & The Sunshine Band. En plus de connaître un succès non négligeable jusqu'au Japon, cet opus lui a valu des nominations aux prix Juno et au gala de l'ADISQ. Jacynthe compte maintenant six albums à son actif, mais s'est faite plutôt discrète sur la scène musicale depuis la sortie de son plus récent album en 2013, Music to the Sound.