Biographie

Au début de sa carrière, Jadakiss est spécialisé dans le freestyle, il brille dans de nombreuses compétitions du genre. Signé avec son groupe The LOX par The Notorious B.I.G., il sort « We'll Always Love Big Poppa » à la mort de ce dernier. Devenu artiste solo, Jadakiss publie un premier album, Kiss tha Game Goodbye en 2001. Malgré des critiques négatives, l'album se classe No 5 au Billboard. Kiss of Death en 2004 est mieux considéré, il atteint le sommet des charts américains. The Last Kiss arrive en mars 2009, avec Pharrell Williams, Ne-Yo ou Lil Wayne comme invités. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015