Biographie

Née à Hexham dans le Northumberland le 1er octobre 1997, Jade Elizabeth Bird s'installe à Londres à l'âge de seize ans après avoir déjà fréquenté les scènes de la province anglaise. Compositrice, guitariste, pianiste et interprète, elle se produit dans le circuit folk de la capitale et obtient de signer avec le label Glassnote sur la foi d'une vidéo du titre « Madeline » postée sur YouTube. À la suite de la sortie de son premier EP Something American (2017), Jade Bird entreprend de visiter le continent nord-américain pour une tournée avec Brent Cobb, assortie d'une apparition au festival South by South West à Austin (Texas). L'année suivante, la chanson « Lottery » se place au sommet du classement Triple A du Billboard, offrant une visibilité à l'artiste qui enregistre successivement les singles « Uh Huh », « I Get No Joy » et « My Motto », appelés à figurer dans son premier album homonyme, paru le 19 avril 2019. En fin d'année 2020 sort un titre inédit intitulé « Headstart ». © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020